In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei

Net Insurance

Franchetti

Casta Diva

Racing Force

Matica Fintec

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Stellantis

Moncler

BPER

Nexi

Saras

Ariston Holding

Alerion Clean Power

Pharmanutra

Wiit

GVS

OVS

Tinexta

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con gli investitori che sono sempre più pessimisti sull'outlook globale. Intanto,, su due fronti: il primo è che Putin si appresta ad annettere un'area dell'Ucraina entro pochi giorni, nonostante i referendum illegali e fasulli; l'altro è la scoperta di una quarta fuga di gas dai gasdotti Nord Stream danneggiati all'inizio della settimana. "Tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili", ha detto la Nato in un comunicato.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato unnel mese di agosto 2022, la cui crescita supera il 40% su base annua a causa delle intense dinamiche al rialzo sul mercato dell'energia elettrica e del gas. L' si modera invece a settembre. I riflettori sono però puntati sull'importante dato preliminare dell'di settembre.In mattina sono arrivate numerose dichiarazioni da parte di banchieri centrali dell'Eurozona., che presiede la Banca di Spagna, ha detto che la BCE potrebbe alzare i tassi a 2,25%-2,50% nel corso dell'attuale stretta monetaria. Il banchiere centrale estoneha detto che la BCE deve procedere con un altro rialzo dei tassi "significativo" e dovrebbe iniziare "relativamente presto" il dibattito sulla riduzione del proprio bilancio, mentre il governatore della banca centrale lituanasi è detto favorevole a aumento di 75 punti base a ottobre. Francoforte non deve aumentare i tassi d'interesse troppo rapidamente, ha invece detto il governatore della banca centrale portoghese, perché c'è il rischio di un rallentamento toppo forte degli investimenti nell'economia.I rendimenti deitornano a salire, nonostante l'intervento di ieri della Bank of England, mentre l'ex governatore della BoE critica il governo e la premier non fa marcia indietro. "Stamattina la premier britannica Truss ha ribadito che la volatilità è dovuta a Putin, il che non aiuterà il sentiment - commenta Eoin Walsh, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Management - Il. Tuttavia, dato che il governo si rifiuta di accettare qualsiasi responsabilità, almeno in pubblico, sembra insensibile alla volatilità. Per fortuna, la Banca d'Inghilterra non lo è"guadagna il 16% evolontaria annunciata da Poste Vita a un prezzo per azione di 9,50 euro, con l'obiettivo del delisting della società.persu Euronext Growth Milan, che rappresenta la diciassettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. L'AD vede la Borsa come "un enorme propulsore trasparente di crescita" e si dice pronto ad, sia in Italia che all'estero.Tra le società che hanno annunciato i, sono in(1° semestre in forte crescita mentre continua lo scouting per l'M&A),(l'utile semestrale balza a 6,9 milioni di euro) e marginalità record nel 1° semestre 2022).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9724. Lieve calo dell', che scende a 1.649,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 82,33 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +242 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,65%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%,scende dello 0,82%, e calo deciso per, che segna un -1,13%., forte calo del(-1,56%), che ha toccato 20.527 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,56%, scendendo fino a 22.297 punti. In forte calo il(-1,64%); come pure, pesante il(-1,6%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 2,62%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Seduta negativa per, che scende del 3,24%.Sensibili perdite per, in calo del 3,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,57%),(+2,30%),(+1,76%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,84%.In apnea, che arretra del 4,73%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,54%.