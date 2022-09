Montreal, Assemblea Generale ICAO: "Italian Reception" con mille delegati ospiti di ENAC

(Teleborsa) - Grande festa italiana anell’ambito degli eventi a margine della- in corso dal 27 settembre al 7 ottobre 2022.Padroni di casa dell’evento, che si è svolto ieri, 28 settembre, aperto con i saluti delle Istituzioni e delle Autorità presenti, sono stati il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale,insieme al Console Generale e Rappresentante Permanente a MontrealAlla serata hanno partecipato anche il Presidente dell’ICAO Salvatore Sciacchitano e il Segretario Generale ICAOLa serata italiana, “particolarmente importante anche per il consolidamento dei rapporti istituzionali, oltre che personali, tra i vertici dell’aviazione civile internazionale -ha ospitato anche il concerto del cantautoreitaliano Al Bano, è una delle più attese e frequentate fra gli appuntamenti ICAO: hanno partecipato circa 1000 delegati, accolti dalle eccellenze italiane, dal cibo alle arti e alla cultura.È stata anche l’occasione per sostener’organo esecutivo dell’ICAO composto da 36 Nazioni, che si terranno il 1° ottobre. Il nostro Paese, membro del Consiglio dal 1951 e dal 1962, è sempre stato riconfermato in prima fascia, tra le Nazioni leader dell'aviazione civile mondiale, Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.La campagna di sostegno alla candidatura italiana - spiega la nota - è gestita dalcon il contributo dell’ENAC in qualità di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo in Italia del sistema del trasporto aereo.L’“Italian reception” - conclude la nota - "è stata organizzata dall’ENAC e dalla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'ICAO, con il supporto di numerose aziende, del settore e non, presenti a questa iniziativa caratterizzata da una prestigiosa visibilità internazionale, tra le quali