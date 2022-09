SLAM, sottoscritto da UniCredit un minibond da 2,5 milioni di euro

UniCredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto unemesso da S.LA.M. Società Lavorazioni Metalli, azienda campana specializzata nel commercio e verniciatura di profilati di alluminio e nel taglio, piegatura e verniciatura di lamiere di alluminio. Garantita dal Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, l'operazione è finalizzata adella S.LA.M., in particolare con il potenziamento degli impianti siti nell'opificio di Arzano in ottica Industria 4.0."Il supporto finanziario ricevuto da UniCredit con l'emissione del minibond consentirà all'azienda di realizzare un ulteriore efficientamento nella gestione del magazzino e di sviluppare una BU che palesi importanti potenzialità di crescita e genera margini economici molto interessanti - ha commentato- Questa operazione darà unaall'azienda e perfettamente calzata al fabbisogno che scaturisce dagli investimenti e dal circolante, che è in linea con il notevole incremento del fatturato"."Con questa operazione - ha aggiunto- sosteniamo i progetti di una importante realtà della Campania che ha intrapreso un preciso piano di investimenti basato su strategie di crescita e di costante innovazione degli impianti e dei processi produttivi. Con il prestito obbligazionario sottoscritto oggi proseguiamo nel percorso di emissioni di minibond finalizzata ad incentivareche si pongono l'obiettivo di crescere nel mercato di riferimento, implementando strategie basate su mix d'innovazione, efficientamento processi ed accreditamento standard internazionali di qualità".