STAR7 conferma guidance 2022, risultati positivi

STAR7

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2022 idel Grupposi sono attestati a 39,6 milioni, consuntivando un aumento del 41,2% rispetto a 28,1 milioni del primo semestre del 2021.L' EBITDA ha registrato un significativo incremento, passando da 4,3 milioni del primo semestre 2021 a 7,2 milioni (+68,5%). L’EBITDA Margin raggiunge perciò il 18,2%, rispetto al livello di 15,31% del medesimo periodo del 2021. L’ha raggiunto € 3,5 milioni, con un incremento del 24,2% rispetto a 2,9 milioni del primo semestre 2021, nonostante il significativo aumento della voce Ammortamenti, Svalutazione e Accantonamenti (+2,2 milioni rispetto al primo semestre 2021), legato in particolare agli avviamenti delle società acquisite.Nel primo semestre 2022 il Gruppo STAR7 ha consuntivato undi 1,5 milioni, in decremento del 23,7% rispetto ai 2 milioni del primo semestre 2021Al 30 giugno 2022 ladel Gruppo STAR7 è negativa per 37,4 milioni, in aumento di 5,5 milioni rispetto al dato di fine 2021 (negativo per 31,9 milioni).La "performance registrata nel primo semestre 2022 e la visibilità sulle attività già programmate per fine anno" consentono a STAR7 di ritenere che l’obiettivo dipari a 15 milioni per il 2022 "sia raggiungibile" confermando quindi la guidance originariamente indicata in fase di IPO e iterata al momento della presentazione dei risultati per l’esercizio 2021.