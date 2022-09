Tecnologia e tutela salute, Fondazione Vodafone vince Philanthropy Experience Award

(Teleborsa) -rappresentano sempre di più uncontribuendo avince il- il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace - per la campagna di comunicazione multicanale realizzata conper la ricerca sul cancro, per promuovere il progettodisponibile sull’app Dreamlab, che, grazie al calcolo distribuito, accelera la ricerca in campo scientifico e che consente quindi a chiunque abbia uno smartphone di contribuire alla ricerca semplicemente dormendo. La potenza di calcolo degli smartphone –impiegata quotidianamente per la posta elettronica, le app, lo streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte: quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica,Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia - si legge nella nota -e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito. Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria: la campagna si è infatti distinta per la sua capacità di perseguire l’obiettivo prefissato, per la sua capacità di, e per la rilevanza della tematica sociale affrontata e sottolineare come ogni persona possa fare la differenza e dare un contributo concreto alla ricerca oncologica.Utilizzando l’app Dreamlab, chiunque può supportare il progetto di ricerca AIRC “L’esploratore delle cellule tumorali”, coordinato dal Professor Massimiliano Pagani presso IFOM (Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS) e lanciato nel 2021 con l’obiettivo di identificare i vari tipi di cellule che compongono l'ecosistema tumorale, individuare le più pericolose e comprenderne l’interazione con il sistema immunitario, per poi trovare un metodo per colpirle. Dopo aver tracciato un identikit di ciascuna cellula dell’ecosistema tumorale, oggi è in corso la “fase due” del progetto, focalizzata in particolare sul tumore al seno.Combinando la potenza di elaborazione di centinaia di migliaia di smartphone,riduce drasticamente il tempo necessario per analizzare enormi quantità di dati. Con i metodi di calcolo tradizionali ci vorrebbero decenni per svolgere il lavoro di analisi di dati, con DreamLab è possibile elaborarli in pochi mesi. In un anno, dall’inizio del progetto nel 2021, è stata possibile l'elaborazione di 7.188.440 calcoli necessari per la ricerca.Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002 - conclude la nota - ha investito ad oggi oltre