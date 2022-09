Webuild, in 9 mesi nuovi ordini salgono a 9,4 miliardi

Webuild

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2022ha registrato nuovi ordini per 9,4 miliardi di euro inclusi i progetti per cui risulta migliore offerente e gli incrementi registrati su contratti già in essere. Lo fa sapere la stessa società con una nota aggiungendo che le regioni più attive sono Europa, Australia e Nord America.Il dato "premia il posizionamento Webuild in settori ad alta specializzazione, come la mobilità sostenibile, e lascia prevedere per il 2022 risultati commerciali significativamente migliori della guidance".Il Gruppo registra un, acquisiti o per cui Webuild e le sue partecipate risultano ad oggi migliore offerente, il cui valore complessivo è per oltre l’80% in geografie a basso rischio, come Europa (40%) Nord America (20%) e Australia (22%). Il dato dei nove mesi include 3,8 miliardi di euro di iniziative per cui Webuild o le sue partecipate risultano migliore offerente.In Italia ci si attende l’aggiudicazione entro l’anno di importanti opere finanziate dal. Il mercato domestico continua ad offrire ottime opportunità per il Gruppo, che si fa anche forza trainante per l’intera filiera di 8.000 imprese coinvolte nella realizzazione dei 27 grandi progetti infrastrutturali in corso in Italia.I nuovi ordini del periodo rafforzano il posizionamento del Gruppo nel settore della mobilità sostenibile, in cui si registrano 12 nuovi progetti, per un totale di 5,7 miliardi, tra cui il sistema viario e di ponti Sotra Connection in Norvegia e l’ampliamento di una tratta della Mainline Turnpike in Florida.Si aggiunge una pipeline complessiva delle attività commerciali del Gruppo che ammonta a circa 49,9 miliardi e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per circa 13,6 miliardi. Webuild continua a monitorare i mercati “core”, tra cui alcuni paesi dell’Europa Centrale e del Nord, Australia e Nord America, che hanno lanciato importanti piani di sviluppo infrastrutturale e che costituiscono oltre l’80% della pipeline commerciale complessiva del Gruppo.La sostenibilità "si conferma obiettivo strategico nelle politiche di sviluppo commerciale del Gruppo Webuild, che al 30 giugno 2022 ha registrato un portafoglio ordini al livello record di 47 miliardi, con il 90% del backlog construction del Gruppo riferito a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) fissati dalle Nazioni Unite".