Cineworld, ingressi al cinema inferiori alle attese. Outlook pessimista

Cineworld

(Teleborsa) -, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha comunicato che gli i, ma che prevede un quarto trimestre più forte, supportato dall'uscita programmata di film come "Black Adam", "Black Panther: Wakanda Forever", "Avatar: The Way of Water" e altri blockbuster. Inoltre, prevede che gli ingressi al cinema sia nel 2023 che nel 2024 rimarrannoL'operatore cinematografico, che opera in 10 paesi con 747 siti e 9.139 schermi, aveva 131 milioni di dollari inalla fine di giugno, rispetto ai 354 milioni di dollari alla fine di dicembre. La società ha registrato unadi 364,9 milioni di dollari per i sei mesi fino a giugno, rispetto ai 576,4 milioni di dollari dell'anno precedente.