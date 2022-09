Enel e SEN all'Antitrust: "Indagini confermano rispetto prescrizione breve salvo casi di dolo"

(Teleborsa) -nei confronti di, in merito alla presunta mancata applicazione della prescrizione breve, "si basa, come espressamente indicato nel relativo provvedimento di avvio, su alcune decine diche lamentano il mancato accoglimento delle loro istanze".Lo ricordano le società coinvolte, segnalando che "al contrario, ladelle società, emersa anche nel corso dell’ispezione, è didi prescrizione rientranti nell’ambito di applicazione della normativa,".Le società precisano, inoltre, che "il precedente, citato nel comunicato dell’Autorità, è statoe il relativo giudizio è tuttora in corso" e, ritenendo "di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e di settore, confidano di poterdel proprio operato nel corso del procedimento".