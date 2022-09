Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

informatica

Travelers Company

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Apple

Nike

Okta

Tesla Motors

Lucid

Advanced Micro Devices

Splunk

(Teleborsa) -, forte calo del(-1,54%), che ha toccato 29.226 punti; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,11%, scendendo fino a 3.640 punti.Depresso il(-2,86%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-2,29%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,07%),(-3,38%) e(-2,74%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,97%.Scende, con un ribasso del 4,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,41%., con un aumento del 2,07%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,81%.Crolla, con una flessione del 6,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,18%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,5 punti; preced. 58,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 52,8 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. -1%).