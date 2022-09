Frecciarosa 2022, torna l'iniziativa del Gruppo FS per la prevenzione del tumore al seno

(Teleborsa) -, promossa dallaassieme aled il patrocinio del. Per tutto il mese di ottobre si potranno effettuare visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa all’, sede centrale di Ferrovie dello Stato Italiane a Roma. Un progetto che gode della collaborazione di AIOM (Società Italiana di Oncologia Medica) e Farmindustria e che ha il patrocinio di Agenas e Sport e Salute.Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello didel tumore alla mammella, che ha consentito una riduzione della mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni. Tutto questo a fronte delle raccomandazioni europee sull’aumento degli screening oncologici e dei 55mila nuovi casi l’anno registrati, con un 88% di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi.Testimonial dell’edizione 2022 la, la docente di ballo, icona della battaglia contro il tumore, e una delegazione della, campione d’Europa 2022.porterà un’ulteriore testimonianza in qualità di paziente."Il tumore della mammella è il più frequente in tutta la popolazione italiana", afferma, presidente Fondazione IncontraDonna, ricordando che le nuove raccomandazioni della Commissione Europea della Salute (Europe’s Beating Cancer Plan) prevedono lo screening mammografico per la fascia di età 45-74 anni. "L’obiettivo dell’Europe Beating Cancer Plan non si ferma al raggiungimento del 90% di screening per il tumore mammario entro il 2025, ma mira a raggiungere le stesse percentuali per colon-retto e cervice, oltre ad estendere gli screening verso altre tipologie di neoplasie come prostata, polmoni e stomaco.Bonifacino ha fatto cenno anche lache allarga le raccomandazioni per la prevenzione oncologica a più ambiti, compresi gli stili di vita che rimangono un’arma imprescindibile contro il cancro. Il Vademecum verrà distribuito a bordo treno contestualmente all’offerta di visite, consulenze ed ecografie gratuite"."Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, quest’anno la prevenzione torna a viaggiare in treno con una serie di iniziative a bordo che collegheranno il nord e il sud del Paese. Il claim scelto è 'Riaccendiamo la prevenzione' e lo faremo con un programma più capillare su tutto il territorio italiano rispetto all’ultima edizione", sottolinea, Chief Corporate Affairs Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ricordando "la tutela della salute e la salvaguardia del benessere fanno parte della nostra cultura d’impresa e sono principi fondanti dell’identità sociale e industriale di FS"."Come Ministero siamo orgogliosi di sostenere un progetto dedicato a una patologia così diffusa tra le donne", sottolinea, segretario generale del Ministero della Salute, ammettendo che la pandemia ha rallentato i percorsi di prevenzione in questi anni."Oggi, in Italia, vivono circa 834.200 donne con alle spalle una diagnosi di tumore al seno – affermapresidente AIOM –. Se anche le grandi innovazioni terapeutiche degli ultimi anni ci permettono, oggi, di curare o cronicizzare queste neoplasie, non dobbiamo dimenticare che la diagnosi precoce è quella che ci permette di intervenire sulla malattia prima che sia tardi. Prima viene individuata la neoplasia, maggiori sono le possibilità di curarla"."Sport e Salute, società dello Stato, sostiene Frecciarosa per promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli, con progetti dedicati, in tutta Italia, all’intera collettività", dichiara, presidente e amministratore delegato Sport&Salute."L'attività fisica è uno degli elementi essenziali per una vita in salute. Insieme ad una corretta alimentazione, mettersi in moto è considerato uno dei comportamenti più efficaci per prevenire l’insorgenza di numerose malattie nel corso della vita, tra cui il cancro", afferma, CT della nazionale femminile di nuoto sincronizzato."Da paziente riconosco la grande importanza degli screening, per questo sono orgogliosa di rappresentare Frecciarosa durante il mese dedicato al tumore al seno", ribadisce, coreografa e testimonial dell’iniziativa."Oggi nel mondo sono in sviluppo centinaia di farmaci per malattie che colpiscono esclusivamente o prevalentemente le donne, con un impegno nella Ricerca - in Italia in totale, si spendono 1,7 miliardi di euro all’anno, dei quali 700 milioni in studi clinici - che cresce sempre più anche nelle tematiche di genere", sottolinea, a capo della Direzione Tecnico-Scientifico di Farmindustria.