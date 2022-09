Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+2,32%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 7.639,8, in aumento di 175,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 79, dopo aver esordito a quota 77.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,83%.avanza del 2,46%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,21%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,61%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,04%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,78%.