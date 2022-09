Il comparto media dell'Italia è effervescente (+3,03%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

Ftse MidCap

Mfe B

Mfe A

Mondadori

bassa capitalizzazione

Cairo Communication

Mondo TV

Class Editori

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 4 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 5.773,9, dopo un esordio a 5.604,2.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,70%.Vola, con una marcata risalita del 5,49%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,20%.Tra i titoli adell'indice media, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,57%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,29%.