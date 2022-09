Il virus torna a correre, possibile nuova ondata

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultimea fronte di poco più dicon ilal, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quotaA livello di ospedalizzazioni sono 4.101 i ricoverati con sintomi (252 in più di ieri), dei qualiincinque in meno. Questi i dati che emergono dal quotidiano bollettino sull'emergenza Covid emanato dal Ministero della Salute.Cinque regioni, tutte per la presenza di molteplici allerte di resilienza, sono classificate a rischio alto, le restanti 16 a rischio moderato". Si legge nel report sui dati del monitoraggio Covid della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità."Questa settimana si nota unper 100mila abitanti: si è quindi verificato unrispetto alla settimana precedente. Dato l'aumento della velocità di circolazione virale, che adesso comincia ad essere abbastanza sostenuto, è importante mantenere comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto effettuare le dosi di richiamo dei vaccini. Questo riguarda soprattutto le persone a rischio al fine di evitare le conseguenze più gravi della malattia". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute,