India, banca centrale aumenta tassi al 5,9%. Tagliate stime PIL

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria (MPC) dellaha deciso, a maggioranza di cinque membri su sei, di. "L'MPC è del parere che un'azione di politica monetaria ulteriormente calibrata sia giustificata per mantenere ancorate le aspettative di inflazione, frenare l'allargamento delle pressioni sui prezzi e prevenire effetti di secondo impatto", si legge nello statement."L'MPC è del parere che la persistenza di un'inflazione elevata richieda un ulterioreper frenare l'allargamento delle pressioni sui prezzi, ancorare le aspettative di inflazione e contenere gli effetti di secondo impatto", ha detto il governatore Shaktikanta DasLa Reserve Bank of India prevede una crescita del prodotto interno lordodel 7% nell'anno fiscale 2022-2023, in calo rispetto alla precedente previsione della banca del 7,2%.