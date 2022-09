ITA Airways e Itabus lanciano il biglietto unico integrato: servizio al via il 1° dicembre

(Teleborsa) -, grazie ad una iniziativa lanciata da, la compagnia di bandiera italiana,, la compagnia di trasporti privata lanciata nel lo scorso anno da Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo.Grazie al biglietto unico integrato,, si potrà raggiungere, per poi imbarcarsi alla volta delle diverse destinazioni del network di ITA Airways,acquistabile su tutti i canali di vendita di ITA Airways (call center, agenzie di viaggio e sito) edsul sito ufficiale di ITA Airways. In questo mododel pullman Itabus giustodell’orario di partenza. II pullman di Itabus sono, dotati di tutti i comfort necessari, toilette di bordo e connessione Wi-Fi gratuita. Con tre ore di viaggio, sarà possibile raggiungere Roma Fiumicino in totale comfort, tranquillità e sicurezza.All’arrivo presso lo scalo di Roma Fiumicino, si potràdopo averdel Terminal oppure, in caso di bagaglio a mano, si potranno raggiungere direttamente i controlli di sicurezza.Il futuro del trasporto èe attraverso questo nuovo servizio, ITA Airways dimostra ancora una volta il suo impegno nel perseguire undel sistema dei trasporti.