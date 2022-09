Mobilità elettrica, EY: "Entro il 2035 previsti 130 milioni di veicoli. Necessaria adeguata infrastruttura di ricarica"

(Teleborsa) - La eMobility ha finalmente raggiunto un punto di svolta. Nel 2021, infatti, 1/5 delle nuove immatricolazioni in Europa è stata elettrico. Anche se i veicoli elettrici rappresentano oggi solo l'1,5% dei 326 milioni del parco auto totale europeo, secondo EY la quota crescerà fino a 65 milioni di veicoli entro il 2030 e raddoppierà a 130 milioni di veicoli entro il 2035. È quanto emerge dall'"Stiamo per raggiungere, in Italia come in Europa, un momento importante nell'adozione dei veicoli elettrici. Le infrastrutture di ricarica e gli operatori del settore – commenta– sono chiamati da una parte a rispondere alle nuove e dinamiche esigenze dei consumatori, dall'altra a cogliere un'opportunità di business che sta maturando. La pianificazione dei sistemi di ricarica della mobilità elettrica deve essere un esercizio orchestrato in modo da dare valore ai prossimi investimenti ed installazioni. È dunque fondamentale progettare un sistema di infrastrutture che sia disegnato intorno alle necessità e future abitudini dei clienti degli utenti, efficiente, attrattivo per gli investitori e sostenibile sul lungo periodo".Una serie di fattori, legati in particolare all', sta consentendo alla mobilità elettrica di trasformarsi gradualmente. Ad esempio, – rileva il report – i produttori di apparecchiature originali (OEM) già presenti e in fase di avvio offrono un'ampia gamma di veicoli elettrici per vari budget ed esigenze; i progressi tecnologici hanno esteso la capacità della batteria dei veicoli elettrici per distanze maggiori; la rete delle soluzioni di ricarica continua a proliferare; i caricatori veloci stanno iniziando a essere presenti nelle città e sono un prerequisito per la ricarica pubblica e su strada per ridurre al minimo i tempi di attesa.Attualmente, ci sono 374 mila punti di ricarica accessibili al pubblico in Europa, cresciuti del 40% nel 2021. Ma il numero di caricabatterie nelle varie aree geografiche rimane disomogeneo. Paesi qualirappresentano più del 60% del totale delle stazioni di ricarica accessibili al pubblico. Tuttavia, sono 10 i Paesi europei che non hanno una sola stazione di ricarica ogni 100 km di strada. Le previsioni di EY indicano che l'Europa avrà bisogno di circa 14 milioni di caricabatterie entro il 2025, aumentando a 34 milioni entro il 2030 e circa 65 milioni entro il 2035. I caricatori domestici faranno da apripista, rappresentando l'85% dello stock complessivo, equivalente a quasi 30 milioni di caricatori entro il 2030 e 56 milioni entro il 2035. Negli ultimi tempi si è rafforzata la consapevolezza che, senza un'la produzione di veicoli elettrici non può raggiungere il massimo delle capacità. Sia la ricarica regolare che la ricarica rapida, se calibrate adeguatamente, possono produrre un tasso di rendimento interno (IRR) superiore al 20% con un ritorno dell'investimento da 4 a 5 anni. Oltre ad alimentare i veicoli elettrici, l'infrastruttura di ricarica consentirà alle aziende opportunità adiacenti, a diversi gradi di maturità, tra cui: soluzioni di cambio di batterie; vehicle-to-grid; elettrificazione delle flotte e Mobilità come servizio (MaaS).Tra i vari tipi di infrastrutture di ricarica, lacontinuerà a essere la forma di ricarica più diffusa, con una copertura superiore all'85%. L'infrastruttura di ricarica può essere inoltre semplificata in quanto non è necessario riconoscere l'utente o gestire una fatturazione separata. Inoltre, lo strumento sarà di proprietà dell'utente, acquisito o insieme alla prima vettura o come altri strumenti tecnologici (negozi fisici e online). Le utility – sottolinea EY – sono nella posizione migliore per costruire un solido business case per l'infrastruttura di ricarica domestica, dal punto di vista del brand e dell'infrastruttura operativa. Il vantaggio competitivo per le utility è che hanno già una base di clienti incorporata, il caricabatterie è standard, più facile da fornire, e sono abituate a reclutare e certificare installatori che possono inviare una volta ricevuto l'ordine da parte dei clienti. Con il cross-selling di questo servizio, le utility possono beneficiare di un aumento delle relazioni con i clienti nel corso della loro vita e di una riduzione del numero di clienti. I(centri commerciali, parcheggi, ristoranti) sono un secondo segmento di crescente interesse. Rivenditori, strutture ricettive, parcheggi cittadini, parcheggi di città e luoghi di lavoro vedono nei CPO (charge point operator, ossia operatori dei punti di ricarica specializzati) i referenti più di successo. Isono l'opzione più difficile in termini di garanzia di un ritorno, soprattutto a causa della durata della carica che tende a superare la sosta media. Inoltre, presenta i costi di gestione e di installazione più elevati di tutti i tipi di ricarica. Ma sono anche un punto di grande interesse per le Oil Company che sono chiamate a ripensare al proprio ruolo dopo la trasformazione energetica del trasporto. Data tale necessità, EY si aspetta una maggiore penetrazione delle infrastrutture fast charge, che richiedono investimenti più elevati, ma che garantiscono performance più rapide.Riconoscendo il potenziale legato al mercato della ricarica dei veicoli elettrici, i grandi operatori si stanno posizionando attraverso una serie di acquisizioni e partnership lungo la catena del valore delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in diversi Paesi. Le utility, le società petrolifere e del gas, gli operatori di private equity e le società di infrastrutture autostradali sono i principali operatori storici che si sono fatti strada nel mercato delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Si sta quindi creando un ecosistema che comprende sia operatori storici sia CPO che offrono soluzioni differenti a diversi segmenti di clienti. Affinché l'infrastruttura di ricarica acceleri alla velocità a cui viaggia la mobilità elettronica, – sottolinea il report – è necessario un intervento e un coordinamento tra diversi soggetti interessati. Attualmente esistono diversi fattori abilitanti, la cui assenza potrebbe rallentare il ritmo di espansione: interventi efficaci delle amministrazioni locali per accelerare i permessi per l'installazione delle colonnine; collegamento alla rete e rafforzamento della rete elettrica: i ritardi (fino a tre anni in alcuni Paesi europei) e i disaccordi su chi debba sostenere i costi possono ostacolare i progressi; interoperabilità tra le reti di ricarica: l'assenza di standard comuni (hardware e software) limita la scelta degli utenti su dove ricaricare e come pagare. In vista di un'adozione generalizzata, un ecosistema che comprenda amministrazioni, autorità, città, CPO, fornitori di servizi di eMobility (eMSP), OEM (i.e. Produttori di autovetture) e aziende di rete – conclude EY – ha un ruolo decisivo nel riunire le molteplici componenti di un settore emergente per rispondere al meglio ai bisogni dei consumatori.