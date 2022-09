Porti, Mims: ulteriori 10 milioni di euro alle Autorità di Sistema Portuale

(Teleborsa) - Assegnati alle(Adsp) ulteriori, che si aggiungono ai 30 milioni già previsti con precedenti provvedimenti, per la progettazione di fattibilità di opere ritenute prioritarie per lo sviluppo dei porti. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato ilche assegna le risorse del ‘Fondo progettazione’ alle Adsp al fine di finanziare integralmente la progettazione di tutte le 48 proposte necessarie per la manutenzione e il potenziamento dei porti, e ritenute ammissibili dalla Conferenza nazionale di coordinamento delle Adsp.“Ildellaè un elemento essenziale della strategia che abbiamo perseguito in questi 19 mesi, con investimenti senza precedenti – 3,5 miliardi di euro – inseriti nel” ha spiegato il Ministro Giovannini. “Con questo decreto, che completa l’assegnazione delle risorse del Fondo Progettazione, si va oltre gli interventi finora finanziati e si consente alle Autorità di Sistema Portuale di avviare la progettazione di ulteriori opere importanti per lo sviluppo dei porti, le quali vanno ad aggiungersi a quelle finalizzate al miglioramento dell’accessibilità, all’elettrificazione delle banchine, ad accrescere laai cambiamenti climatici, all’e alla realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario e stradale”.