Rosetti Marino, primo semestre in ripresa grazie a settore Energy

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 157,2 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 75,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. L'incremento è riconducibile principalmente al settore Energy, mentre il settore Process Plants è rimasto stabile e il settore navale ha registrato un calo.L'è risultato positivo per 6 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo di 33,8 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'è pari a 1,1 milioni di euro, rispetto a una perdita pari a 28,7 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno.Il primo semestre 2022 "è stato profondamente condizionato dallo scoppio del tragico conflitto in Ucraina", sottolinea la società, aggiungendo che le ricadute negative (aumento del costo delle materie prime e difficoltà operative legate alle sanzioni internazionali) sono state più che ampiamente compensate dai ritorni positivi (immediati ma soprattutto prospettici) derivanti dalla "".