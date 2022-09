Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono anche alle prese con gli aggiustamenti dei portafogli di fine mese e trimestre. C'è sempre meno attesa per la, con i diversi paesi che si muovono in ordine sparso e difficilmente troveranno un accordo sul tetto ai prezzi del gas. "Sono consapevole che i vari membri dell'UE hanno opinioni diverse sull'argomento, ma gli altri devono avere chiaro che l'Austria dipende dalle importazioni di gas naturale e dalle importazioni di gas russo", ha ad esempio detto il ministro dell'Energia austriaco, Leonore Gewessler.Sul, il tasso di disoccupazione italiano è sceso al 7,8% ad agosto (con una crescita degli inattivi), mentre in Germania è risultato stabile al 5,5%. In Spagna, le vendite dettaglio di agosto sono risultate in aumento su mese. In Francia, i prezzi alla produzione sono ulteriormente saliti ad agosto.continuano ad essere al centro dell'attenzione degli operatori. Intanto, Prometeia ha rivisto al ribasso le stime sul PIL italiano 2023 a +0,1% dal +1,9% stimato a luglio, mentre ha migliorato le previsioni sul 2022 a +3,4% dal precedente +2,9%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9829. Lieve aumento dell', che sale a 1.669,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 82,3 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +244 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,55%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,05%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,73%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,96%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,36%, a 20.629 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,31%. Sale il(+1,05%); sulla stessa linea, positivo il(+1,02%).di Milano, troviamo(+4,44%),(+4,31%),(+3,87%) e(+2,92%).del FTSE MidCap,(+8,52%),(+5,84%),(+4,02%) e(+3,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.Tentenna, che cede lo 0,62%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49,5 punti)08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,8%).