Zelensky: "Nessun negoziato con Putin, libereremo tutta l'Ucraina. Accelerare adesione Nato"

(Teleborsa) - "L'intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico, il nemico non solo dell'Ucraina, ma della vita stessa, dell'umanità, della legge e della verità. Se non la fermiamo, la Russia non si fermerà ai nostri confini. Altri sarebbero sotto attacco: Stati baltici, Polonia, Moldova e Georgia, Kazakistan". È quanto ha dichiarato ildopo l'annessione di quattro regioni ucraine alla Russia definita "una farsa". "Mosca – ha detto– cerca di rubare qualcosa che non le appartiene, vuole riscrivere la storia e ridisegnare i confini con omicidi, abusi, ricatti e bugie. L'Ucraina non lo permetterà".Replicando, in un video diffuso dopo la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, alle, Zelensky ha detto che l'. "L'Ucraina – ha affermato Zelensky – è e resta un leader negli sforzi di negoziazione. Abbiamo sempre offerto alla Russia un accordo sulla convivenza a condizioni eque, oneste e dignitose. Ma è ovvio che questo è impossibile con questo presidente russo. Non sa cosa siano la dignità e l'onestà. Pertanto, siamo pronti per un dialogo con la Russia, ma quando avrà un altro presidente".Uno scenario nel quale"Di fatto, – ha detto Zelensky in un comunicato – abbiamo già completato il nostro percorso di avvicinamento alla Nato: abbiamo già provato l'interoperabilità con gli standard dell'Allenza, sul campo di battaglia e in ogni altro aspetto della nostra interazione. C'è fiducia reciproca, ci aiutiamo e proteggiamo reciprocamente. In questo consiste l'Alleanza, de facto: oggi l'Ucraina chiede che venga riconosciuta anche de jure, in base a una procedura coerente con l'importanza della protezione della nostra intera comunità, una procedura accelerata".