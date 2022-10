Alleanza Assicurazioni lancia un Investment Day Speciale per la comunità filippina

(Teleborsa) - Anche quest’anno, che si propone di accrescere il livello di consapevolezza delle persone su temi come risparmio, investimenti, previdenza e protezione.Per questa nuova stagione, nell’ambito del proprio Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, la compagnia ha organizza unSi tratta di une dedicato ad una delle principali comunità straniere residenti oggi in Italia. Il webinar si svolgerà completamentee avrà l’obiettivo di accrescere le competenze dei partecipanti in materia di educazione finanziaria e assicurativa, in modo da consentir loro di pianificare e compiere scelte finanziare più consapevoli.Verranno in seguito promossi dalla Compagnia altri due Investment Day Special Edition per le comunità sudamericana e romena. Il primo appuntamento con la comunità filippina è previsto peralle ore 18.30 con una diretta Facebook (su https://www.facebook.com/akoaypilipinoitalya).