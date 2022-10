Bankitalia, crollo dell'indicatore Eurocoin a settembre

(Teleborsa) - Al'indicatore, passando a -0,73 dallo 0,23 in agosto, collocandosi in territorio negativo per la prima volta da settembre 2020.Lo ha reso noto la Banca d'Italia spiegando che la contrazione dell'indicatore ha riflesso "". In particolare, il calo della fiducia dei consumatori e delle imprese dell'area e la flessione della produzione industriale.Eurocoin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).