Coronavirus, oggi in Italia oltre 13 mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al Coronavirus in Italia a fronte di poco più ditra antigenici e molecolari, effettuati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività alSonole vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quotaQuesti i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute sull'emergenza sull'emergenza pandemica.Quanto alla percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri, dopo essere aumentato di 2 punti percentuali in 6 giorninelle ultime 24 ore (un anno fa era al 5%) e due regioni superano il 15%: Umbria (17%) e Pa Bolzano (23%). E' ferma all'1%, invece, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia (un anno fa era al 5%) e tutte le regioni sono sotto il 10%. Questi i dati relativi al 2 ottobre, elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). In aumento anche i contagi in età scolare."Ho fatto la dose di richiamo" del vaccino anti-Covid ". Ancora molti non sanno che possono farlo. Bisogna mettersi in sicurezza per l'inverno che sta arrivando". Questo il tweet dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio,he invita dunque a tenere sempre alta l'asticella dell'attenzione specie con l'arrivo dei mesi più freddi dell'anno.Intanto, da uno studio del Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland (Usa), pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease, emerge che per gli anziani contrarre il Covid-19 potrebbe comportare un aumento del