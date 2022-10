Eventi e scadenze: settimana del 3 ottobre 2022

Unidata

(Teleborsa) -EU - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine LagardeParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinMIMS - Gli investimenti e le riforme Pnrr per le infrastrutture idriche - Evento online organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) Temi incentrati sugli investimenti sulle infrastrutture idriche, aggiornamento trimestrale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Nazionale Complementare (Pnc). Verrà presentato il nuovo documento del Mims che illustra gli investimenti e le principali novità introdotte sul piano normativo per migliorare la governance del settore idricoAuto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei TrasportiCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàCina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analistiEuropean Financial Institutions Conference 2022 - Conferenza annuale di S&P Global Ratings sulle istituzioni finanziarie europee. Approfondimento su outlook macroeconomico di S&P sull'Europa e prospettive per le banche del Continente e per i loro rating. Evento onlineASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiEU - Riunione ECOFIN14:30 - Gruppo FS - Sustainability Day - Il Sustainability day del Gruppo FS Italiane si svolge a Roma al Palazzo delle Esposizioni. I temi centrali saranno: mobilità sostenibile e integrata, transizione energetica e progetti di rigenerazione urbana. Interverranno, tra gli altri, la Presidente di FS Italia, l'AD di RFI, l'AD di Trenitalia e l'AD di Sistemi UrbaniHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàGreen Logistics Expo 2022 - Evento internazionale, che si svolge a Padova, di business, marketing, cultura, approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della logistica dove imprese e stakeholder incontreranno clienti e colleghi per confrontarsi sui mercati europei e globali e aggiornarsi sulle innovazioni tecnologiche. Interverranno le istituzioni e le principali associazioni di categoria della logistica e dei trasportiIstat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - II Trimestre 2022BCE - Pubblicazione del Rapporto trimestrale sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaOPEC - 33° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a CiproIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festività- Assemblea: BilancioXVII Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos - La riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea, sia esecutivi sia non esecutivi quest'anno si svolge a Malta. Partecipa il Presidente MattarellaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaVertice internazionale - Riunione della Comunità politica europea - La prima riunione della Comunità politica europea riunirà leader di tutto il continente in uno spirito di unità a Praga, prima della riunione informale dei capi di Stato o di governo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: CdS Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiMaker Faire Rome - The European Edition - Il grande evento europeo sull'innovazione e la creatività: robotica e intelligenza artificiale, manifattura digitale, mobilità, economia circolare, salute, IoT, recycling, agritech e foodtech. Organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma, si svolge al Gazometro Ostiense con oltre 300 spazi espositiviBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaConsiglio europeo - Riunione informale dei capi di Stato o di governo - La riunione informale dei capi di Stato o di governo si svolge a PragaTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive