FIABADay 2022, il Gruppo FS con RFI per una mobilità sempre più accessibile

(Teleborsa) - Si è celebrata ieri in Piazza Colonna a Roma lagiornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenuta dalattraverso, partner dell'evento diche da più di vent'anni si batte per il diritto alla mobilità delle persone.Dal palco allestito di fronte a Palazzo Chigi, aperto per l'occasione per visite guidate riservate a persone con disabilità e a ridotta mobilità, – fa sapere FS News, il portale di informazione del gruppo – sono intervenuti rappresentanti di istituzioni e di diverse aziende impegnate a diffondere cultura e consapevolezza sul tema delle barriere architettoniche e dell'inclusione sociale. Per il Gruppo FS ha partecipato, che ha illustrato le attività e gli investimenti che la capogruppo del Polo Infrastrutture sta mettendo in campo per migliorare l'accessibilità nelle stazioni e potenziare i servizi di assistenza delle Sale Blu dedicati alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. L'intervento è stato introdotto dalla proiezione del video che FS ha realizzato in collaborazione con, primo brand al mondo ad aver creato una linea di moda capace di soddisfare le esigenze di persone con disabilità. Attraverso l'esperienza di viaggio dell'influencernella clip viene raccontato l'impegno del Gruppo FS per un trasporto sempre più sostenibile e inclusivo. Impegno che si traduce anche in investimenti che vedrannodi cuicon interventi previsti dal 2023 al 2025.Entro la fine dell'anno sarà attivata lai e nei successivi mesi saranno rinnovati i locali delle Sale Blu di Messina e Reggio Calabria. I numeri di questa importante rete di assistenza ne confermano la capillarità e l'operosità: da quando RFI ha assunto il ruolo di station manager nel 2011, le Sale Blu hanno erogato oltre 3,1 milioni di servizi di assistenza e prevedono di arrivare a 3,2 milioni entro la fine del 2022. A supporto delle attività delle Sale Blu, oggi disponibili in 333 stazioni e coordinate da una Sala Blu Nazionale, RFI ha avviato le procedure di gara per 660 nuovi carrelli elevatori che si aggiungeranno ai circa 500 di ultima generazione già in dotazione migliorando ulteriormente la gestione del servizio.Da marzo 2022, inoltre, sul sito web di RFI è presente una sezione dove è possibile consultare in tempo reale le informazioni sull'accessibilità delle stazioni, verificare lo stato di funzionamento di rampe e ascensori e avere indicazioni sui tempi di ripristino in caso di interventi in corso. Il nuovo servizio si aggiunge alle funzionalità digitali già presenti, come ilvolte a migliorare la fruizione dei servizi di assistenza in stazione.