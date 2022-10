Forte rialzo per il comparto media dell'Italia (+2,00%), notevole balzo in avanti per Alkemy

indice media italiano

(Teleborsa) - Partenza in rally per l'. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'Ilha aperto la giornata a quota 5.825,5 con uno sprint di 116,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 232, dopo un avvio di sessione a 235.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.avanza dell'1,81%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,04%.Tra i titoli adel comparto media, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,70%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,06%.