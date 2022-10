Future USA positivi in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, la prima seduta di ottobre dopo un settembre negativo.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla Federal Reserve e sull'alta inflazione: venerdì la, ha sottolineato la necessità di affrontare l'inflazione e l'importanza di non sottrarsi a questa sfida fino a quando non sarà raggiunto un equilibrio.Focus anche sui prezzi del petrolio sulle indiscrezioni che l'OPEC+ sarebbe pronto a un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid-19.Intanto il contratto sul Dow Jones segna un incremento dell'1,21% a 29.175 e quello sullo S&P 500 dell'1,14% a 3.626 punti, mentre il Future sul Nasdaq sale dello 0,80% a 11.059 punti.