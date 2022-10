Gruppo Cassa Centrale a sostegno del territorio: al via pacchetto contro caro energia

(Teleborsa) - Ilconferma la sua vicinanza al territorio ed alle comunità locali, dove sono radicate le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e le Raiffeisenkassen che formano il Gruppo bancario, mettendo a disposizione un, contro gli effetti delFra le misure messe a punto dal Gruppo:riservate alle imprese per affrontare il rincaro dei costi dell'energia cn pre-ammortamento fino a due anni;alle imprese per gli investimenti destinati all’efficientamento energetico; il, che contiste in un credito istantaneo da 500 a 3.000 euro, durata fino a 3 anni, che permette anche di rateizzare le bollette di luce e gas.Tali interventi saranno personalizzati ed integrati dalle singole Banche affiliate, in modo da offrire le soluzioni più adeguate in base alle specifiche esigenze dei territori."Questa iniziativa vuole rappresentare una testimonianza concreta della nostra missione di sostegno alle famiglie e alle imprese dei territori dove siamo presenti", commenta l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca,, sottolineando "vogliamo fare la nostra parte nel rispondere alle tante situazioni di difficoltà che purtroppo vedono coinvolti i nostri Soci e Clienti, agevolando al contempo la transizione ecologica delle nostre Comunità, in piena coerenza con il percorso sostenibile che il Gruppo ha intrapreso e con i valori cooperativi che ci contraddistinguono".