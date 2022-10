HydrogenPro passa al main market della borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -si è traferita da Euronext Growth Oslo al(che fa parte del gruppo). Si tratta dell'undicesimo trasferimento effettuato quest'anno, a dimostrazione del ruolo svolto da Euronext Growth nel consentire alle aziende di maturare e prepararsi alla quotazione sul mercato principale, che oggi conta 213 società.L'aziendaprogetta e forniscein collaborazione con partner e fornitori globali. Il prodotto principale dell'azienda è l'elettrolizzatore alcalino ad alta pressione, che consente di risparmiare sui costi di compressione ed è adatto per carichi variabili da pannelli solari e turbine eoliche. Inoltre, le unità sono costruite senza l'utilizzo di metalli nobili o rari.All'apertura, il prezzo delle azioni è stato fissato a 28,7 NOK per azione, per unadi mercato di circa 1,7 miliardi di NOK (circa 160 milioni di euro).