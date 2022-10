Il settore utility italiano in territorio positivo (+0,89%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Enel

Terna

Italgas

media capitalizzazione

Alerion Clean Power

ERG

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 25.341,5 in aumento di 227,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 314, dopo aver avviato la seduta a 312.Tra le azioni italiane adell'indice utility, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,94%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,86%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.Tra i titoli adel comparto utility, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,24%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,69%.