L'indice del settore telecomunicazioni in tono rialzista (+1,39%), corre Tiscali

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 7.194, in rialzo di 100,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 260, dopo aver avviato la seduta a 254.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,68%.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,89%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,22%.