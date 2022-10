Medihospes: da UniCredit finanziamento a impatto sociale da 5 milioni di euro con Garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -, assistita dalla, ha chiuso nelle scorse settimane un’innovativa operazione di finanza ad impatto sociale daa favore della, importante realtà del Terzo Settore che oggi gestisce circa 380 strutture con quasi 3.000 dipendenti in tutta Italia.Il finanziamento è finalizzato, da un lato, a supportare le spese correnti della Cooperativa e quelle sostenute pere, dall’altro, a sostenere gli investimenti che la Cooperativa deve effettuare per migliorare ed incrementare i servizi offerti nei propri centri di accoglienza. L’operazione è assistita da Garanzia SACE, volta a supportare i piani die ladelle imprese italiane, anche e soprattutto nelle fasi di crisi che queste si trovano ad affrontare.Più nel dettaglio Medihospes si propone, con i fondi così ottenuti, di raggiungereprincipali nell’arco di tre anni: raggiungere un maggior numero numero di persone fragili (anziani, disabili, minori) cui garantire assistenza socio-sanitaria, nell’ordine di oltre 2 mila nuovi assistiti all’anno con una crescita media di circa il 30% anno su anno, e supportare i loro familiari e caregiver nella gestione del carico assistenziale.Dichiara, Regional Manager Centro di UniCredit: “Con l’operazione di oggi andiamo a sostenere l’attività di una realtà che, da anni, si dedica con professionalità ai bisogni di persone e famiglie in difficoltà. Prosegue così l'impegno di UniCredit nel sostenere progetti e realtà imprenditoriali e del terzo settore che fanno concretamente della sostenibilità, nelle sue varie accezioni, la propria chiave di volta".Afferma, Presidente della Cooperativa Sociale Medihospes: “La storia della Cooperativa Sociale Medihospes è una storia scritta da persone che hanno a cuore il prossimo, persone fragili, in difficoltà economica o sociale, minori, rifugiati o richiedenti asilo. Quello che ci muove, fin dal principio, è il senso di responsabilitò e solidarietà nei confronti di quanti, vicino a noi, rischiano di vivere un’esistenza segnata da differenze e fragilità: per questo, il concetto che di definisce di più è che Medihospes è fatta di ‘persone che incontrano persone’. Ringraziamo il Gruppo Unicredit per la fiducia nel nostro operato, fiducia che ci consentirà di migliorare il nostro impegno nel settore socio-assistenziale raggiungendo un maggior numero di persone di cui potremo prenderci cura ogni giorno, alleviando le difficoltà quotidiane accresciute in un periodo così complicato per il nostro Paese e per il mondo intero”.“Con questa operazione confermiamo ancora una volta il nostro impegno a supporto del tessuto imprenditoriale e sociale del Paese e lo facciamo contribuendo a sviluppare i preziosi progetti di investimento della Cooperativa Sociale Medihospes. – ha dichiarato, Responsabile Sud Mid Corporate di SACE – Si tratta, infatti, di una realtà che ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta al COVID-19 e che continua a svolgere un’attività di fondamentale importanza come l’assistenza alle persone fragili.”