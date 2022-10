Milano tiene la posizione, positivi energetici e banche

Credit Suisse

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Banco BPM

ENI

Snam

Banca Generali

Amplifon

Campari

Moncler

Italmobiliare

Mfe A

Saras

ERG

De' Longhi

Brunello Cucinelli

Sanlorenzo

Pharmanutra

(Teleborsa) -, in recupero rispetto all'avvio negativo e in un contesto sempre debole per i Listini europei a causa delle continue preoccupazioni per il rallentamento dell'economia. Brillano i titoli del comparto, sulle indiscrezioni che l'OPEC+ sarebbe pronto a un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Salgono le, anche se in ordine sparso, con un report di S&P che indica come rimarranno redditizie anche in uno scenario di recessione grazie al solido primo semestre e all'aumento dei tassi d'interesse.Sul fronte macroeconomico, a settembredell'eurozona, con gli ultimi dati PMI di S&P Global che hanno mostrato l'ennesimo calo sia della produzione che dei nuovi ordini. "In alcuni casi, il volume della produzione si è ridotto in risposta all’incremento dei prezzi energetici, mentre parecchi programmi operativi sono stati corretti al ribasso per far fronte al minore numero di ordini ricevuti", si legge nel rapporto.Laè sempre al centro dell'attenzione di politici e investitori, con Gazprom che ha sospeso le consegne di gas naturale in Italia. Il prezzo della materia prima sulla Borsa di Amsterdam è comunque in ribasso, dopo che isu misure tra cui un obiettivo di riduzione della domanda e una tassa sui profitti dalle società energetiche. Inoltre, la questione di un price cap ai prezzi è destinata a tornare sul tavolo questa settimana.Ilhadel Regno Unito, soltanto 10 giorni dopo averlo annunciato. Il cancelliere dello scacchiere Kwasi Kwarteng ha annunciato la decisione in un tweet, dicendo "l'abbiamo capito e abbiamo ascoltato", riferendosi alle critiche ricevute dagli investitori e dagli stessi parlamentari conservatori.Continua a preoccupare, con ila causa dei timori del mercato in vista del piano di ristrutturazione che la banca svizzera annuncerà il 27 ottobre. Il prezzo dei credit default swap (CDS) a cinque anni hanno superato i 290 punti base, dai 55 punti base di inizio anno, secondo dati ICE citati da Bloomberg.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,18%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,80%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,46%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,74%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.673 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 22.479 punti. In lieve ribasso il(-0,25%); sulla stessa linea, negativo il(-1,09%).di Milano, troviamo(+7,50%),(+2,93%),(+2,77%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,74%.In apnea, che arretra del 3,64%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,78%.Tra i(+6,38%),(+4,44%),(+4,41%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Scende, con un ribasso del 3,10%.Crolla, con una flessione del 2,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 11 punti; preced. 9 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,5 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 49,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 52,8 punti).