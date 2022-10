Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie (-2,66%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Amplifon

DiaSorin

Recordati

media capitalizzazione

Pharmanutra

Ftse SmallCap

Pierrel

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 211.591 con una perdita di 5.695,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 709, dopo una partenza a 710.Tra i titoli del, ribasso per, che presenta una flessione del 3,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,53%.scende del 2,04%.Tra i titoli adel comparto sanitario, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,51%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.