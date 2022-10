Unieuro, Gianna La Rana nuova Investor Relations Director

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato la. La manager avrà la responsabilità di gestire i rapporti e sviluppare il dialogo con gli investitori e gli analisti finanziari.La Rana vantain Borsa. Dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in, società quotata sulla Borsa Svizzera, dove è stata responsabile anche della Corporate Social Responsibility e della Corporate Communication.Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in, estendendo la propria responsabilità alla Sostenibilità dal 2018. In precedenza, è stata responsabile Investor Relations di. Ancora prima ha lavorato nel Gruppo, dapprima in Italiana Petroli e successivamente in