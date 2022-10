Vodafone tratta con CK Hutchison per unire le attività in UK

Vodafone

(Teleborsa) -ha comunicato di essereper una(marchio di telefonia controllato dal conglomerato multinazionale). Vodafone possederebbe il 51% e CK Hutchison il 49% delle attività combinate, con le partecipazioni che verranno determinate dalle quote di debito possedute senza corrispettivo in denaro.Unendo le attività, Vodafone UK e Three UK "acquisiranno lacompleto nel Regno Unito ed espandere la connettività a banda larga alle comunità rurali e alle piccole imprese", sottolinea il gruppo guidato da Nick Read.Viene anche ricordato che, l'autorità regolatrice del mercato, ha dichiarato chenel Regno Unito - come Vodafone UK e Three UK -per guadagnare il loro costo del capitale.che qualsiasi transazione tra le due società alla fine sarà concordata", sottolinea la nota di Vodafone.