WIIT prosegue il buy-back

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 21 Aprile 2022, ha comunicato di averdal 26 al 30 settembre 2022, complessivamente, al prezzo medio unitario di 13,4810 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma WIIT ha acquistato 148.880 azioni ordinarie (pari allo 0,53% del capitale sociale pari ad 2.802.066,00 euro), per un controvalore complessivo di 2.597.020,33 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 1.554.541 azioni proprie, pari a circa il 5,55% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, ottima la performance di, che si attesta a 14,29 euro, con un aumento del 2,51%.