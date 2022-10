Zurich: on air la nuova campagna pubblicitaria “Insieme”

(Teleborsa) - Parte oggi la nuovadiche celebra la solidità del Gruppo adalla suae lancia un messaggio di fiducia e ottimismo per il futuro. Realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Mercurio GP e l’agenzia media Dentsu, la campagna ha portato alla creazione di dueche andranno in onda dal 3 ottobre in due wave sui principali canali televisivi per una durata complessiva di sei settimane, raggiungendo una visibilità di 1.300 spot a settimana e prevedendo una copertura del 35% in prime time con diffusione nazionale, a completamento di una strutturata campagna che comprende un piano digital per il web e cartaceo sulle testate più rilevanti.Unche si sviluppa sulle note di Wait degli M83 e da qui coglie la propria forza evocativa nel presentare i valori su cui il percorso di Zurich si fonda da oltre 150 anni e la volontà di esplorare il futuro: un viaggio al cuore del Gruppo reso possibile dalla familiarità e dalla sicurezza trasmessi dagli spot.Emozione e razionalità si incontrano per dare vita a una narrazione accogliente e decisa – scandita dallo– che trasmette i valori portanti dell’operato di Zurich: una visione collaborativa e all’avanguardia per plasmare un futuro migliore, un’esperienza solida e la volontà di tutelare ogni scelta dei clienti e permetterne lain modo affidabile. Si tratta di una campagna che racchiude in sé i principi di Zurich e il percorso che il Gruppo vuole continuare a intraprendere giorno per giorno, stimolato dalla fiducia ricevuta dai clienti.