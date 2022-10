Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+4,96%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 126.220,6 e sta trattando a 130.053,6, balzando del 4,96% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 670 dopo un avvio a quota 647.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,43%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,45%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,93%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,80%.Buona performance per, che cresce del 2,92%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,43%.