Borse europee brillanti, inclusa Piazza Affari. Focus su crisi energia

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo il rally di Wall Street e i passi indietro del governo britannico sui tagli fiscali che avevano mandato in subbuglio i mercati valutari e dei Titoli di Stato. L'attenzione rimane sul fronte della crisi energetica, con il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e quello per il mercato interno Thierry Breton che hanno chiesto un, simile alle misure che erano state messe in campo durante la crisi Covid-19."Sono disponibile ad adottare misure congiunte sui mercati internazionali del gas e ain modo che i prezzi per i consumatori non siano più determinati dal prezzo del gas", ha affermato il ministro delle Finanze tedesco, prima di un incontro con i ministri delle Finanze dell'UE. Le parole sono positive, visto che la Germania si sta opponendo alle proposte di un gruppo di paesi UE per l'introduzione di un price cap.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,64%), raggiunge 84,17 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +228 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,10%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,32%, decolla, con un importante progresso dell'1,50%, e in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,78%., scambia in deciso rialzo il(+2,28%), che raggiunge i 21.450 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 23.317 punti. Su di giri il(+2,26%); sulla stessa linea, effervescente il(+2,14%).di Milano, troviamo(+5,31%),(+5,14%),(+4,98%) e(+3,67%).di Milano,(+5,68%),(+5,25%),(+4,67%) e(+3,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Tra i dati11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 4,9%; preced. 4%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 43,1%; preced. 37,9%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 4 Mld Euro; preced. 5,4 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,6%).