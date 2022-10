Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,66%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.678 punti.In netto miglioramento il(+2,36%); come pure, balza in alto l'(+2,32%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+5,77%),(+3,40%) e(+3,15%).del Dow Jones,(+5,55%),(+4,66%),(+4,36%) e(+4,10%).(+6,72%),(+6,59%),(+6,47%) e(+5,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,61%.scende dell'1,86%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68 Mld $; preced. -70,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 43,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 56,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -215K barili).