Cavo unico per cellulari diventa realtà nel 2024. Ok da parlamento UE

(Teleborsa) -, tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere venduti nell'UE dovranno essere dotati di una. Dalla primavera del 2026 l'obbligo si estenderà ai laptop. La nuova legge -con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti - fa parte di un più ampio sforzo dell'UE per ridurre i rifiuti elettronici e consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili.Nell'ultimo decennio, il Parlamento UE ha ripetutamente chiesto l'introduzione di un caricatore comune, ma la nuovaè stata. A settembre 2021 la Commissione UE ha avanzato una proposta formale, mentre a giugno 2022 è stato trovato un accordo tra Parlamento, Commissione e Consiglio UE., tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop ricaricabili tramite cavo cablato, operativi con una potenza erogata fino a 100 Watt, dovranno essere dotato di una porta USB Type-C.Inoltre. tutti i dispositivi che supportano laavranno ora la stessa velocità di ricarica, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi caricabatterie compatibile."Il caricatore comune diventerà finalmente una realtà in Europa. Abbiamo aspettato più di dieci anni per queste regole, ma possiamo finalmente lasciare l'attuale pletora di caricabatterie nel passato. Questa legge a prova di futuro consentirà lo sviluppo di soluzioni di ricarica innovative in futuro e andrà a", ha commentato il relatore del provvedimento Alex Agius Saliba (parlamentare maltese dei Socialisti e Democratici).Con riguardo ai prossimi passi, il Consiglio dovrà approvare formalmente la direttiva prima che venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno quindi 12 mesi per recepire le norme e 12 mesi dopo la fine del periodo di recepimento per applicarle. Le nuove regole