Coronavirus in Italia, nuovi casi e tasso positività in salita

(Teleborsa) - Sonoa fronte di poco più dieffettuati nelle ultime 24 ore, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività che sale alSonoi morti, con il totale delle vittime da inizio pandemia che raggiunge quota 177.257. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.814 i ricoverati con sintomi, dei quali 155 in terapia intensiva. Questi i numeri del quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso oggi,dal Ministero della Salute.Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute indica i dati delle aree mediche della Provincia autonoma di Bolzano (20,2%), dell’Umbria (17,8%), della Valle d'Aosta (16,4%), della Calabria (12,9%) e del Friuli Venezia Giulia (10,6%). Nelle province di Trento e Bolzano l’incidenza dei casi supera, invece,Intanto,in scia all’aumento dei contagi, chiede di riprendere in considerazione l’obbligo dei dispositivi di protezione tra i banchi. Inoltre, definisce la copertura vaccinale nei bambini tra i 5 e gli 11 anni “molto bassa” e chiede di intensificare le somministrazioni per "la fascia pediatrica e i bambini in età scolare". Larileva "nette differenze regionali": dal 21,1% di vaccinazioni registrato nella Provincia Autonoma di Bolzano al 53,9% della Puglia.Procede invece a rilento la campagna vaccinale mentre si dovrebbe accelerare anche e soprattutto in vista dell'arrivo ormai imminente dei mesi più freddi.stanno raddoppiando a livello giornaliero, ma siamo ancora in ritardo: nel Lazio 2 anziani su 3 non hanno fatto ancora la dose di richiamo e molti cittadini non sanno che possono farla anche se non rientrano nelle categorie dei fragili". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio,a margine dell'evento a Roma alla Regione Lazio 'La prevenzione delle patologie cardiovascolari e la riduzione della mortalità correlata'.