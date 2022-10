Delta e Latam, ok alla partnership dagli USA

Delta Air Lines

(Teleborsa) - Ilha dato il via libera alla partnership trae la sudamericana Latam, che consentirà alle due compagnie aeree di raggiungere oltre 300 destinazioni negli USA, in Canada, Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay.La volontà di dare luogo alla joint venture era stata espresso giù nel 2019 ed è stata messa nel cassetto per le conseguenze della pandemia.Tuttavia, già nel 2020 sono stati attivati primi voli in codeshare in Sud America e nel 2021 le basi dell’intesa hanno permesso di condividere 20 rotte tra gli Stati Uniti e il Sud America, oltre che espandere le opportunità di connessione dai rispettivi hub di Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogotà e San Paolo, migliorando la connettività tra le due regioni.