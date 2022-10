Dl Aiuti-ter, Pallavicini (Confcommercio Salute): “un tavolo con Stato e Regioni sul tema risorse"

(Teleborsa) - “L’apertura del Governo alle strutture sanitarie del privato accreditato tramite il riconoscimento alle stesse, con il Decreto Aiuti-ter, del diritto ad accedere alle risorse destinate a fronteggiare il caro energia può rappresentare senz’altro un punto di partenza significativo per tutto il settore. Tuttavia ci sono alcuni aspetti ancora carenti: su tutti la mancanza di una visione organica della macro area dei LEA e l’ammontare insufficiente delle risorse stanziate nel decreto”. Sono le parole di, presidente nazionale diSalute, Sanità e Cura.Restano forti lesull’assenza die della giusta attenzione verso un settore che “svolge quotidianamente un ruolo cruciale nella presa in carico dei cittadini anziani e con fragilità - aggiunge - spesso sostituendosi allo Stato. Un universo di realtà che, sia in pandemia sia di fronte al fardello del, hanno dovuto, devono e dovranno continuare a mantenere uno standard di prestazioni e servizi efficiente e di grande qualità”.A seguito della pubblicazione indel Dl 144/2022, Confcommercio Salute, Sanità e Cura, organizzazione che rappresenta a livello nazionale circa 3000 realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo per un totale di circa 33000 dipendenti, lancia un appello al Governo e alle Regioni su più fronti.“Stanti le premesse sulla bontà dell’apertura al- spiega Pallavicini - riteniamo necessario sottolineare alcune criticità e avanzare le nostre: l’ulteriore limite, introdotto nel, al contributo una tantum per le strutture pari allo 0,8 del tetto di spesa assegnato per l’anno 2022 alle Regioni rischia di mantenere molto corta, se non insufficiente, la coperta degli aiuti; inoltre il comma 5 dell’articolo 5 del decreto stabilisce come le‘possano’ riconoscere alle strutture il contributo, ‘ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale’. Su questo punto, il dubbio relativo alle coperture e alla corretta e celere applicazione delle misure in tutti i territori è quanto meno lecito. Riteniamo dunque cruciale lain tempi rapidi di unche coinvolga Stato, Regioni e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, per trattare in prima battuta il tema specifico; ci pare poi eccessivamente limitante la marcata divisione, tracciata dal decreto, tra Terzo Settore (ai cui sostegni si fa riferimento nell’articolo 8 del Dl) e imprese".Da qui l’ulteriore valore e urgenza di un Tavolo di confronto allargato, per avviare una volta per tutte una vera e profonda analisi strutturale del settore: tra le priorità, a nostro avviso, c’è senz’altro la necessità dichi investe in qualità e sicurezza, a prescindere dalla propria natura giuridica, avviando e promuovendo non più solo a parole - conclude il presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura - un cambio di paradigma nell’approccio culturale e operativo verso ildei LEA”.