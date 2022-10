Gas, imprese senza contratto di fornitura in vista dell'inverno

(Teleborsa) - Migliaia di aziende si preparano ad affrontare l'inverno senza undi. È lo scenario che descrive il Sole 24 Ore sottolineando che si tratta sia di aziende che usano ilper le loro produzioni — due casi fra decine, l’industria della carta e quella della ceramica — ma anche le aziende del gas, cioè quelle utility che acquistano il metano all’ingrosso dai grandi importatori e lo ridistribuiscono ai clienti.Il via all'anno termico Il 1° ottobre, per convenzione è il giorno d’inizio dell’anno termico. A tale data sono tantissime le aziende che si preparano ad affrontare l'inverno senza la certezza di avere. Come riporta il quotidiano economico, alcuni grandi fornitori energetici hanno limitato i"ai pochissimi clienti più affezionati, ai soli stabilimenti di taglia maggiore, ai rari consumatori industriali con le più solide garanzie di pagamento".Molte piccole aziende del gas non sanno inoltre se riusciranno a pagare il metano acquistato e soprattutto a pagare le. "Molti contratti hanno perso la flessibilità di un tempo. Insomma — ha spiegato al quotidiano economico, uno dei più grandi osservatori del mercato del gas in Italia — il nostrodeve contrattare già adesso, per tutto l’anno a venire, i volumi che gli necessiteranno giorno per giorno; i venditori più generosi gli consentono uno scostamento nell’ordine del 3%. E se l’azienda sbaglia per difetto o per eccesso, dovrà vedersela da solo sul mercato del bilanciamento".Centrale è anche il tema delle garanzie e delleda versare nelle compravendite di gas. Come spiega il Sole 24 Ore, infatti, "gli intermediari comprano in gas con un pagamento immediato, i consumatori saldano, nei casi migliori, a 70 giorni. Molte aziende che operano nel mercato del metano hanno la difficoltà di saldare le coperture e lechieste dal mercato, e non a caso potrebbe intervenire una copertura allo studio della Sace".Per tali ragioni moltiarrivati al 1° ottobre senza contratto scivoleranno nel, cioè nella garanzia del servizio universale garantito dallo Stato. La gara per assegnare questo incarico è stata vinta, secondo le zone del Paese, da Enel e da Hera. Le tariffe e le modalità di pagamento sono decise dall’autorità dell’energia.