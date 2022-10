Il comparto alimentare a Piazza Affari brillante (+2,75%)

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 102.360,5, balzando del 2,75% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 13 punti, dopo un avvio a quota 475.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,09% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,51%.