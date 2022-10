In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

materiali

Salesforce

Goldman Sachs

Boeing

Caterpillar

Illumina

Dexcom

Lucid

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Regeneron Pharmaceuticals

Dollar Tree

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street che continua il rally della vigilia. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla Federal Reserve e, in generale, sulle banche centrali con l'ipotesi che possano rallentare nella stretta monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilè in rialzo del 2,03%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,18% avanza a quota 3.759 punti. Balza in alto il(+2,21%); con analoga direzione, su di giri l'(+2,11%).(+3,21%),(+2,93%) e(+2,78%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,95%),(+4,36%),(+4,18%) e(+4,12%).Tra idel Nasdaq 100,(+8,80%),(+7,19%),(+7,01%) e(+6,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68 Mld $; preced. -70,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 43,7 punti).