M6, azioni crollano dopo che RTL termina piano per vendere quota

(Teleborsa) - Le azioni del gruppo televisivo francesesono crollate dopo che, conglomerato dei media con base in Lussemburgo, ha annunciato di aver deciso di. La decisione segue una revisione delle opzioni strategiche dopo che RTL Group aveva ricevuto diverse offerte finanziariamente interessanti per cedere la sua partecipazione delnel gruppo M6."RTL Group è un azionista strategico del Groupe M6 da 35 anni - ha commentato Thomas Rabe, CEO di RTL Group - Groupe M6 ècon un eccellente team dirigenziale, guidato dal suo CEO Nicolas de Tavernost. Nel 2021 il Groupe M6 ha ottenuto risultati operativi record. Continueremo a perseguire la nostra strategia per creare gruppi di media nazionali di dimensioni sufficienti per competere con le piattaforme statunitensi".RTL Group ha sottolineato di aver ricevuto "diverse offerte finanziariamente interessanti per la sua partecipazione di controllo nel Groupe M6". Il Gruppo RTL ha ritenuto tuttavia ", a causa dei necessari processi di approvazione da parte delle autorità antitrust e media, e delle tempistiche per il prossimo rinnovo della licenza per il canale principale M6".(ex Mediaset, che scambia con azioni) aveva unito le forze con il miliardario franceseper presentare un'offerta non vincolante.In discesa, che si attesta a 11,5 Euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 11,16 e successiva a 10,82. Resistenza a 11,9.