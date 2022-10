RWE anticipa phase-out carbone al 2030 dopo accordo con governo

RWE

(Teleborsa) -, il più grande produttore di elettricità della Germania, ha deciso di, pari a un dimezzamento dell'arco temporale precedentemente pianificato. Ciò lascerà nel terreno circa 280 milioni di tonnellate di carbone, corrispondenti a circa 280 milioni di tonnellate di CO2 che non verranno emesse.La decisione fa parte di un, tra cui il Ministero dell'economia e lo Stato del Nord Renania-Westfalia. L'operazione non prevede alcun compenso aggiuntivo per RWE che, allo stesso tempo, ha confermato i suoi piani per investire massicciamente nella transizione energetica."La sicurezza dell'approvvigionamento è all'ordine del giorno - ha commentatodi RWE - Allo stesso tempo, la protezione del clima rimane una delle sfide chiave del nostro tempo. RWE sostiene entrambi: nell'attuale crisi, stiamo contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento in Germaniae contribuendo così anche a sostituire il gas dalla produzione di elettricità"."Allo stesso tempo, stiamo investendo miliardi di euro per accelerare la transizione energetica e siamo pronti a eliminare gradualmente la lignite entro il 2030 - ha aggiunto - L'ulteriore accelerazione del phase-out del carbone. Ecco perché vogliamo che, come prima. Per RWE era importante che anche il governo tedesco ci assicurasse che avrebbe adattato le normative in modo che nessuno rimanesse al freddo".